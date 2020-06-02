В ВОЗ опровергли информацию о том, что коронавирус теряет активность
В ВОЗ опровергли заявления итальянских врачей, которые заявил, что вирус стал менее активным. Анализы новых пациентов отличаются от тех, что видели медики из Италии два месяца назад - количественная вирусная нагрузка "стала бесконечно мала", поэтому врачи предположили - вирус менее заразен и менее смертелен.
Но в ВОЗ утверждают - это не так.
- Мы должны бытьпредельно осторожны, чтобы не создавать иллюзии, что вирус вдруг стал менее патогенным, заявил Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, его слова приводит CNBC.
В организации не видели отчетов итальянских врачей. Но даже если они получили оптимистичный результат в ходе исследования, то у этого есть объяснение - вирус по-разному воздействует на людей, но у него высокий уровень заразности.
- Если мы выпустим вирус, ослабим блокировку, то вирус начнет передаваться. Начнется новая волна заражений, это вызовет тяжелые заболевания примерно у 20 процентов людей, - сказала Мария Ван Керхове, руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням.
ИСТОЧНИК KP.RU