2020-06-02T07:40:37+03:00
В мире

В ВОЗ опровергли информацию о том, что коронавирус теряет активность

Ранее итальянские врачи заявили, что считают вирус менее опасным, чем два месяца назад
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ считают, что если ослабить блокировку, то вирус вновь начнет масштабно распространятьсяВ ВОЗ считают, что если ослабить блокировку, то вирус вновь начнет масштабно распространятьсяФото: REUTERS
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В ВОЗ опровергли заявления итальянских врачей, которые заявил, что вирус стал менее активным. Анализы новых пациентов отличаются от тех, что видели медики из Италии два месяца назад - количественная вирусная нагрузка "стала бесконечно мала", поэтому врачи предположили - вирус менее заразен и менее смертелен.

Но в ВОЗ утверждают - это не так.

- Мы должны бытьпредельно осторожны, чтобы не создавать иллюзии, что вирус вдруг стал менее патогенным, заявил Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, его слова приводит CNBC.

В организации не видели отчетов итальянских врачей. Но даже если они получили оптимистичный результат в ходе исследования, то у этого есть объяснение - вирус по-разному воздействует на людей, но у него высокий уровень заразности.

- Если мы выпустим вирус, ослабим блокировку, то вирус начнет передаваться. Начнется новая волна заражений, это вызовет тяжелые заболевания примерно у 20 процентов людей, - сказала Мария Ван Керхове, руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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