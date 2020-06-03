3 Июнь 2020 2020-06-03T02:09:59+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 2 685 человек. В столице за сутки от covid-19 скончался 61 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России число умерших достигает 5 037 человек, количество инфицированных в настоящее время составляет 231 719 пациентов, вылечились за все время с начала эпидемии более 186 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия уже вышла на плато, регионы постепенно снимают введенные из-за распространения вируса ограничения. Однако, например, в Москве несмотря на то, что уже разрешены прогулки и занятия спортом сохранился режим самоизоляции до 14 июня 2020 года.

Напомним, Минздрав назвал симптомы, которые чаще всего появляются у детей при заболевании коронавирусом. К ним относятся заложенность носа, боль в горле, диарея, боль в животе и температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU