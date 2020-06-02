В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав назвал симптомы, которые чаще всего появляются у детей при заболевании коронавирусом. Это, в первую очередь, заложенность носа, боль в горле, диарея, боль в животе и температура.

- Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко, со скудной клинической картиной, - сообщают в ведомстве.

При этом врачи предупреждают, что родителям стоит внимательно следить за состоянием своего ребенка. Если температура поднимается выше 38.5−39 градусов и появляется кашель, то это уже серьезный повод обратиться к врачу.

В качестве профилактики медики рекомендуют регулярно промывать ребенку нос и слизистую рта физраствором. Это позволит остановить размножение вируса при попадании на слизистую.

Традиционные рекомендации, такие как, тщательное мытье рук и ограничение контактов также очень эффективны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что коронавирус у детей зачастую протекает в более легкой форме, чем у взрослых. В большинстве случаев ребенок не имеет вообще никаких симптомов. Если они все же присутствуют, то болезнь все равно протекает довольно легко. Заболевание сопровождается незначительным першением в горле, невысокой температурой и диареей.

ИСТОЧНИК KP.RU