2020-06-02T18:41:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей

Врачи назвали симптомы, при наличии которых стоит обращаться к врачу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минздрав назвал способ распознать коронавирус у детейМинздрав назвал способ распознать коронавирус у детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав назвал симптомы, которые чаще всего появляются у детей при заболевании коронавирусом. Это, в первую очередь, заложенность носа, боль в горле, диарея, боль в животе и температура.

- Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко, со скудной клинической картиной, - сообщают в ведомстве.

При этом врачи предупреждают, что родителям стоит внимательно следить за состоянием своего ребенка. Если температура поднимается выше 38.5−39 градусов и появляется кашель, то это уже серьезный повод обратиться к врачу.

В качестве профилактики медики рекомендуют регулярно промывать ребенку нос и слизистую рта физраствором. Это позволит остановить размножение вируса при попадании на слизистую.

Традиционные рекомендации, такие как, тщательное мытье рук и ограничение контактов также очень эффективны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что коронавирус у детей зачастую протекает в более легкой форме, чем у взрослых. В большинстве случаев ребенок не имеет вообще никаких симптомов. Если они все же присутствуют, то болезнь все равно протекает довольно легко. Заболевание сопровождается незначительным першением в горле, невысокой температурой и диареей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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