Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницах
Это необходимо на случай возникновения второй волны коронавируса
Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницахФото: Александр ГЛУЗ
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Правительство Российской Федерации поручило Министерству здравоохранения РФ сохранит резервы коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В сообщении отмечается, что это необходимо на случай возобновления роста заболеваемости населения, в том числе если возникнет угроза возникновения второй волны распространения covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU