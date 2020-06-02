Правительство поручило Минздраву сохранить резервные места в больницах

2 Июнь 2020 2020-06-02T23:17:12+03:00

Это необходимо на случай возникновения второй волны коронавируса

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Правительство Российской Федерации поручило Министерству здравоохранения РФ сохранит резервы коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В сообщении отмечается, что это необходимо на случай возобновления роста заболеваемости населения, в том числе если возникнет угроза возникновения второй волны распространения covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU