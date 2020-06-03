Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
- Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня, - ответил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на вопрос журналистов kp.ru о возможности появления в республике американского военного присутствия.
В то же время, как отметил Токаев, сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки успешно развивается в энергетике, инвестициях, технологиях. Власти США и Казахстана так же постоянно контактируют по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Пояснил Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде» и вопрос о нахождении в Казахстане так называемой биологической лаборатории США. Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
- Но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета.
Токаев добавил, что с учетом актуальности исследований в этой сфере в связи с всемирной коронавирусной пандемией Казахстан готов к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами.
Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU