Касым-Жомарт Токаев: Выражение «русская диаспора в Казахстане» неверное

3 Июнь 2020 2020-06-03T01:28:24+03:00

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- В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью kp.ru.

Токаев пояснил, что Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Глава республики считает, что это большой стратегический плюс, исходя из принципа «единство в многообразии». А казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, по сути, считают себя единым народом, единой нацией.

Касым-Жомарт Токаев привел журналистам «Комсомольской правды» пример, как недавно в одном из зарубежных аналитических материалов наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане».

- Я предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU