О погоде в Москве на 3 июня 2020 года рассказали синоптики

3 Июнь 2020 2020-06-03T02:59:29+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 3 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Начало лета из затяжных дождей и прохлады уже поднадоели москвичам. Мы узнали о погоде в Москве и области на среду, 3 июня, у синоптиков Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, скоро погода порадует жителей столицы температурными плюсами и солнцем. Однако если сегодня и потеплеет, то столбик термометра поднимется до +17...+19 градусов выше отметки нуля. В городе пока небо останется затянуто облаками, а на улицах повышенная влажность - целый день будут лить дожди.

Порывы восточного ветра днем будут достигать 5-10 метров в секунду, в некоторых местах усилятся до 15 метров в секунду.

В четверг, 4 июня, прогноз более оптимистичный - +20...+22 градуса, а на небе появятся просветы, возможны короткие дожди и грозы.

К слову, даже при пасмурной погоде можно найти плюсы.

- Погода хороша разве что для самоизоляции, чтобы не очень хотелось на улицу, - находит хоть какие-то положительные стороны в этих холодных и мокрых аномалиях начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

ИСТОЧНИК KP.RU