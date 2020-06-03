Названы четыре "козыря" России перед другими странами

3 Июнь 2020 2020-06-03T03:58:26+03:00

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал главные козыри России перед другими странами.

По его мнению, их четыре - сила духа российского народа, наука, природные ресурсы, чем наше государство богато, и кадры.

- У нас определенно есть национальный дух. Он заключается в том, что, если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи, - сказал министр.

Второе - это фундаментальная научная база. Благодаря ей удается реализовывать любые, даже самые технологически сложные задачи.

Третий пункт преимуществ связан с природными ресурсами.

- В России дешевле и электричество, и углеводороды, а это является основой, например, для реализации различных проектов по переработке углеводородов, если говорить о химическом комплексе, - отметил Мантуров.

Еще одной, четвертной, важной составляющей являются кадры.

- В 90-е годы было до слез обидно - мы не могли платить адекватные зарплаты специалистам, инженерам, конструкторам, в следствии чего многие из них уезжали работать на Запад. Однако сейчас есть большое количество тех, кто уже вернулся обратно, - подытожил глава Минпромторга, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU