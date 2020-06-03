Ученые доказали существование оси зла во Вселенной

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:35:28+03:00

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Астроном Лиор Шамир из американского Университета штата Канзас обнаружил, что галактики во Вселенной не вращаются случайным образом.

При исследовании 200 тысяч галактик он выяснил, что распределение направления их вращения создает квадрупольную картину. Подобное явление, по мнению исследователя, случайностью или совпадением никак назвать нельзя.

Ученый предположил, что это может свидетельствовать о том, что ранее Вселенная могла вращаться подобно одной гигантской галактике.

Шамир также определил, что галактики могут вращаться по часовой или против часовой стрелки.

На данный момент в космическом пространстве существует избыток галактик, вращающихся по часовой стрелке, пишет астроном в своей работе опубликованной в репозитории arXiv. К слову, она еще не прошла рецензирование.

В случае, если Вселенная сможет вращаться одновременно по четырем осям, то это явление ученые называют осью зла. Однако одним из возможных объяснений наблюдений Шамира могла послужить "загрязнение" ярким светом современной Вселенной. Новое исследование лишено этого недостатка, в следствии чего подтверждает существование оси зла.

ИСТОЧНИК KP.RU