3 Июнь 2020 2020-06-03T06:25:56+03:00

В США назвали число погибших за время беспорядков Фото: REUTERS

Акции протестов несколько дней проходили и продолжаются в разных городах страны

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Жесткое и публичное убийство афроамериканца Джорджа Флойда, который стал жертвой полицейского и скончался от удушения, привело к массовым протестным акция в США.

В результате беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек. Такое число назвал американский телеканал KTLA-5.

Сообщается, что среди жертв протестов оказались жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство погибших были темнокожими.

Ранее сайт kp.ru писал, что местные власти штатов и городов с трудом справлялись с митингующими. Президент страны Дональд Трамп пригрозил, в случае ухудшения ситуации, задействовать силы армии.

Криками, использованием табличек со гневными надписями, протестующих не остановили. Среди них появились агрессивные мародеры, которые начали в буквальном смысле выносить все из торговых центров и громить витрины магазинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU