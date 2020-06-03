Протестные акции в США и не думают стихать. Власти отдельных городов размышляют об отмене комендантского часа, который был введен в связи с протестами в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде. Впоследствии активисты стали выдвигать требования по реформированию правоохранительной системы и прекращению полицейского беспредела в отношении афроамериканского населения.Однако складывается впечатление, что отмена комендантского часа преждевременно.

Например, в Чикаго запрет выходить на улицу начинается в 21 час и длится до 6 часов утра. Но эта мера не спасает. Протестанты не унимаются с наступлением темноты. Даже перекрытие улиц не спасает властей и мирных горожан от того, чтобы митингующие не захватили очередной район города. Более того, ночные беспорядки продолжаются и с рассветом. Если днем они охватывают пригороды Чикаго, то ночью — центральные районы.

Темнокожие протестанты уже настолько почувствовали свою безнаказанность, что без страха и стеснения устраивают разграбления при свете солнца. Они грабят магазины, крушат все на своем пути - бары, рестораны, галереи, расписывают стены и витрины лозунгами «Black lives matter».

В социальных сетях появилось видео, на котором темнокожие протестующие грабят на ходу товарный поезд в пригороде Чикаго. Из вагонов вытаскивают все, что можно, и сбрасывают на обочину. И не важно, нужно им это или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kp.ru/video/embed/782797" frameborder="0"></iframe> В Чикаго протестующие разграбили товарный поезд.Видео: соцсети

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