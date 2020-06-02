Трамп пригрозил ввести федеральные войска в охваченные беспорядками города

2 Июнь 2020 2020-06-02T02:16:12+03:00

Президент США считает, что убийства и погромы можно характеризовать как акты "домашнего терроризма"

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Президент США Дональд Трамп пригрозил введением федеральных войск в города, охваченные беспорядками.

Глава государства рекомендовал всем губернаторам задействовать нацгвардию, в противном случае в штаты будет введена армия. Также он отметил, что убийства и погромы, происходящие в стране, можно расценивать как акты "домашнего терроризма".

ИСТОЧНИК KP.RU