В протестах в США погибли как минимум 11 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:07:16+03:00

Во время беспорядков в США погибли как минимум 11 человек Фото: REUTERS

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По меньшей мере 11 человек погибли во время беспорядков в США, сообщает агентство Associated Press. Большинство жертв - афроамериканцы.

Напомним, протесты в США начались после того, как в сети появилось видео, на котором полицейский Дерек Шовин 25 мая задержал 46-летнего афроамеркианца Джорджа Флойда. Посел требования выйти из машины, Шовин прижал Флойда к земле и давил коленом на горло около семи минут, пока Флойд просил не убивать его и говорил, что не может дышать. Флойд скончался в больнице. Шовина арестовали 30 мая. За это время волна протестов успела распространиться на более 20 штатов Америки.

В публикации Associated Press уточняется, что в беспорядках погиб капитан полиции в Сент-Луисе, который зашёл в магазин своего друга. Также погиб владелец ресторана барбекю в Луисвилле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU