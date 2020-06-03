В протестах в США погибли как минимум 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли во время беспорядков в США, сообщает агентство Associated Press. Большинство жертв - афроамериканцы.
Напомним, протесты в США начались после того, как в сети появилось видео, на котором полицейский Дерек Шовин 25 мая задержал 46-летнего афроамеркианца Джорджа Флойда. Посел требования выйти из машины, Шовин прижал Флойда к земле и давил коленом на горло около семи минут, пока Флойд просил не убивать его и говорил, что не может дышать. Флойд скончался в больнице. Шовина арестовали 30 мая. За это время волна протестов успела распространиться на более 20 штатов Америки.
В публикации Associated Press уточняется, что в беспорядках погиб капитан полиции в Сент-Луисе, который зашёл в магазин своего друга. Также погиб владелец ресторана барбекю в Луисвилле.
В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU