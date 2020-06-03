2020-06-03T08:07:16+03:00
В мире

В протестах в США погибли как минимум 11 человек

Смерти зафиксированы в девяти городах
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во время беспорядков в США погибли как минимум 11 человекВо время беспорядков в США погибли как минимум 11 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 11 человек погибли во время беспорядков в США, сообщает агентство Associated Press. Большинство жертв - афроамериканцы.

Напомним, протесты в США начались после того, как в сети появилось видео, на котором полицейский Дерек Шовин 25 мая задержал 46-летнего афроамеркианца Джорджа Флойда. Посел требования выйти из машины, Шовин прижал Флойда к земле и давил коленом на горло около семи минут, пока Флойд просил не убивать его и говорил, что не может дышать. Флойд скончался в больнице. Шовина арестовали 30 мая. За это время волна протестов успела распространиться на более 20 штатов Америки.

В публикации Associated Press уточняется, что в беспорядках погиб капитан полиции в Сент-Луисе, который зашёл в магазин своего друга. Также погиб владелец ресторана барбекю в Луисвилле.

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новостройки могут лишиться мусоропроводов
Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе
Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов
В протестах в США погибли как минимум 11 человек
Климкин обвинил украинские власти в конце "национальной идеи освобождения" Крыма
Пользователи Twitter выдали кадр из фильма за репортаж о протестах в США
Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат
Последние новости на утро 3 июня 2020: в США люди с оружием в руках отстояли ресторан русской кухни
"Мы живем в Матрице". Физик-ядерщик рассказал, кто и зачем ее сотворил
В США назвали число погибших за время беспорядков
Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 июня 2020: открылись парикмахерские, салоны красоты и бани
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 июня 2020 года составило 40 455 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 2 685 человек