Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе
Москвич провёл в коме несколько недель после операции, а когда очнулся, стал выяснять у врача, что произошло в России и в мире, и испытал шок.
Мужчину госпитализировали 6 марта. Его успешно прооперировали, но через неделю он впал в кому, и его перевели в реанимацию. На тот момент в России было заражено коронавирусом шесть человек, поэтому никаких ограничений и изменений в жизни людей ещё не произошло.
- Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, - рассказал нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Андрей Реутов.
Мужчина провёл в коме пять недель, и был очень слабым, когда пришёл в сознание. Он мог только моргать и кивать, и медперсонал не стал ему рассказывать о происходящем в мире, чтобы не тревожить.
Когда москвич начал лучше себя чувствовать, он пришёл в кабинет к Реутову, чтобы тот объяснил ему, что происходит и где его жена.
Врач рассказал о пандемии коронавируса в России и о том, что выходить из дома можно было только в магазин, об ограничении на посещения родственников в больницах и о том, что москвичи только начинают выходить на прогулки, но в масках и перчатках.
- Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, - рассказала жена пациента.
Сейчас паре можно видеться.
- Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля, - поделилась женщина.
Напомним, по состоянию на 3 июня в России выявлено 423 тысячи случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU