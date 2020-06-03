2020-06-03T08:42:22+03:00
Общество

Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе

Мужчине сделали операцию 6 марта, когда в России ещё не ввели ограничения, а заражённых было всего шесть человек
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Москвич впал в кому, когда заражённых коронавирусом в России было шесть человекМосквич впал в кому, когда заражённых коронавирусом в России было шесть человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Москвич провёл в коме несколько недель после операции, а когда очнулся, стал выяснять у врача, что произошло в России и в мире, и испытал шок.

Мужчину госпитализировали 6 марта. Его успешно прооперировали, но через неделю он впал в кому, и его перевели в реанимацию. На тот момент в России было заражено коронавирусом шесть человек, поэтому никаких ограничений и изменений в жизни людей ещё не произошло.

- Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, - рассказал нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Андрей Реутов.

Мужчина провёл в коме пять недель, и был очень слабым, когда пришёл в сознание. Он мог только моргать и кивать, и медперсонал не стал ему рассказывать о происходящем в мире, чтобы не тревожить.

Когда москвич начал лучше себя чувствовать, он пришёл в кабинет к Реутову, чтобы тот объяснил ему, что происходит и где его жена.

Врач рассказал о пандемии коронавируса в России и о том, что выходить из дома можно было только в магазин, об ограничении на посещения родственников в больницах и о том, что москвичи только начинают выходить на прогулки, но в масках и перчатках.

- Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, - рассказала жена пациента.

Сейчас паре можно видеться.

- Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля, - поделилась женщина.

Напомним, по состоянию на 3 июня в России выявлено 423 тысячи случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новостройки могут лишиться мусоропроводов
Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе
Более половины ретейлеров планируют закрывать часть своих магазинов
В протестах в США погибли как минимум 11 человек
Климкин обвинил украинские власти в конце "национальной идеи освобождения" Крыма
Пользователи Twitter выдали кадр из фильма за репортаж о протестах в США
Треть российских компаний намерены в ближайшем будущем сократить штат
Последние новости на утро 3 июня 2020: в США люди с оружием в руках отстояли ресторан русской кухни
"Мы живем в Матрице". Физик-ядерщик рассказал, кто и зачем ее сотворил
В США назвали число погибших за время беспорядков
Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 июня 2020: открылись парикмахерские, салоны красоты и бани
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 июня 2020 года составило 40 455 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 2 685 человек