Москвич вышел из комы и испытал шок, когда узнал о коронавирусе

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:42:22+03:00

Москвич впал в кому, когда заражённых коронавирусом в России было шесть человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчине сделали операцию 6 марта, когда в России ещё не ввели ограничения, а заражённых было всего шесть человек

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Москвич провёл в коме несколько недель после операции, а когда очнулся, стал выяснять у врача, что произошло в России и в мире, и испытал шок.

Мужчину госпитализировали 6 марта. Его успешно прооперировали, но через неделю он впал в кому, и его перевели в реанимацию. На тот момент в России было заражено коронавирусом шесть человек, поэтому никаких ограничений и изменений в жизни людей ещё не произошло.

- Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, - рассказал нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Андрей Реутов.

Мужчина провёл в коме пять недель, и был очень слабым, когда пришёл в сознание. Он мог только моргать и кивать, и медперсонал не стал ему рассказывать о происходящем в мире, чтобы не тревожить.

Когда москвич начал лучше себя чувствовать, он пришёл в кабинет к Реутову, чтобы тот объяснил ему, что происходит и где его жена.

Врач рассказал о пандемии коронавируса в России и о том, что выходить из дома можно было только в магазин, об ограничении на посещения родственников в больницах и о том, что москвичи только начинают выходить на прогулки, но в масках и перчатках.

- Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, - рассказала жена пациента.

Сейчас паре можно видеться.

- Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля, - поделилась женщина.

Напомним, по состоянию на 3 июня в России выявлено 423 тысячи случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU