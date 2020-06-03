Туроператоры рассказали о ценах на летних отдых

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:32:27+03:00

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Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых на море в этом году. Тем, кто решит отправиться на отечественные курорты, не придется переплачивать. Тарифы обещают установиться на уровне прошлогодних, а вот от поездок за рубеж пока лучше отказаться из-за ситуации с коронавирусом.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин предположил, к каким тратам стоит готовиться отпускникам. Цены на билеты на поезд и самолет будут на уровне прошлогодних. Уже 1 июля можно отправиться в Краснодарский край, там начнут работать гостиницы и санатории.

- При наличии справки об отсутствии коронавируса, справки эпидокружения и санаторно-курортной карты этим уже могут воспользоваться с 1 июня в том числе москвичи, - поясняет NEWS.ru Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Предположительная стоимость путевки на двоих человек в отели Сочи и Крыма составит 20-30 тысяч рублей.

- Цены не будут сильно превышать прошлогодний уровень. А по некоторым направлениям даже упадут на 10-15%. Возможно, в августе мы увидим подорожание по востребованным направлениям, - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

По оценкам представителей туриндустрии, сезон состоится на 30-40%, снижение количества отдыхающих обусловлено пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU