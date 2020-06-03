Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:38:59+03:00

Самый низкий уровень безработицы в начале 2020 года был зафиксирован в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В первом квартале 2020 года самый низкий уровень безработицы в стране был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Согласно данным Росстата, в январе — марте текущего года безработица в городе составляла 1,5%.

На втором месте среди регионов с самым низким уровнем безработицы оказалась Москва. Показатель столицы составлял на начало 2020 года 1,6%.

Далее идут Ямало-Ненецкий (1,8%) и Ханты-Мансийский (2,5%) автономные округа и Московская область (2,6%), передает RT.

А вот самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии (26,6%), Северной Осетии (14,1%), Дагестане (13,9%), Чечне (13,3%) и Карачаево-Черкесии (13,1%). При этом средний показатель по России в первом квартале 2020 года составил 4,6%, в том время как в тот же период в 2019 году показатель составлял 4,8%.

«Традиционно самый высокий уровень безработицы (до 29% в целом по России) отмечается среди молодого поколения в возрасте до 25 лет. Чем больше молодёжи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории», — прокомментировал ситуацию проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU