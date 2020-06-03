В международный розыск объявили создателя бренда "Довгань" Германа Лиллевяли
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Герман Арведович ЛиллевялиФото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:
Российские следственные органы объявили международный розыск совладельца брендов "Довгань", "Смак", "Cliven" и "Красная линия" Германа Лиллевяли. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а 5 июня суд рассмотрит вопрос о его заочном аресте.
- Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск, - передал ТАСС слова представителя пресс-службы Хорошевского суда Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU