3 Июнь 2020 2020-06-03T13:47:53+03:00

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В преддверии Международного дня русского языка, одного из официальных языков ООН, постпредство России и русскоязычные аккаунты ООН организуют совместный онлайн-проект, в рамках которого вплоть до 6 июня – Международного дня русского языка – будут публиковаться краткие видеообращения русскоязычных сотрудников всемирной Организации. Они поделятся тем, как русский язык помогает им в работе, своим отношением к нему, международной роли русского.

Как сообщил «КП» пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский: «Цель проекта – показать важнейшее значение русского языка как официального языка ООН и одного из самых распространенных языков в мире, популярного средства межнационального общения, языка великой культуры. Русский язык востребован не только в секретариате Организации, в системе ООН им активно пользуются по всему свету, на всех тематических направлениях, например, в миротворческих миссиях, в офисах ооновских учреждений.»

Знание русского помогает при устройстве на работу в ООН, решении служебных задач, установлении профессиональных контактов. Обо всем этом расскажут участники проекта, среди которых – россиянка Наталия Емельянова. Она является советником по гендерным вопросам и проблемам гендерного насилия во Временных силах безопасности в Абьее (Южный Судан). Наталия стала первой в истории российского миротворчества женщиной-командиром полицейского контингента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782884" frameborder="0"></iframe> В ООН отмечают международную роль русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU