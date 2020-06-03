2020-06-03T13:33:37+03:00
Экономика

Эксперты прогнозируют быстрое восстановление экономики

Позитивному прогнозу способствует потребительская активность населения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты прогнозируют экономический ростЭксперты прогнозируют экономический ростФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России имеются все предпосылки для быстрого восстановления экономики после периода самоизоляции. Такое мнение выразили эксперты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Специалисты объясняют, что оптимистичные прогнозы основаны на потребительской активности населения.

«Мы видим рост спроса населения на новые и подержанные автомобили, устойчивый интерес к городской и загородной недвижимости. Сохраняется на высоком уровне спрос на мебель и крупную бытовую технику. Все это, несомненно, будет оказывать поддержку экономическому росту», - цитирует экономистов «Российская газета».

Эксперты также добавили, что в России удалось избежать роста безработицы.

Напомним, ранее RT опубликовал рейтинг российских регионов с самым низким показателем безработицы на начало 2020 года. Первое место досталось Санкт-Петербургу, на втором расположилась Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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