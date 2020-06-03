Половина российских курортов готовы к приему туристов

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:26:53+03:00

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Многие российские регионы начали снимать ограничительные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией, заявила советник главы Федерального агенства по туризму Елена Лысенкова. Также она рассказала, что в этом году откроются более 20 новых направлений для путешествий и отдыха.

«Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны», - сказала она в онлайн-трансляции Profi.Travel "Знай Наше 2020: продолжение» Ее слова цитирует РИА Новости.

Лысенкова напомнила, что в России прекрасная природа и есть места, которые удивят гостей своей красотой. Это и невероятные озера, реки, леса, горячие источники, которые с легкостью могут заменить отдых у морского берега.

На текущий момент, по оценке Ростуризма, еще многие регионы находятся только на стадии определения снятия ограничительных мер. Но многие уже открыли парки, гостиницы, санатории и готовы принимать гостей. Советник главы Федерального агенства по туризму также напомнила, что в скором времени доступными для посещения станут объекты развлечений и музеи.

Елена Лысенкова рекомендовала следить за актуальной информацией Ростуризма, который будет публиковать новости о том, как и в каком регионе можно будет перемещаться.

Так, запланированные открытия здравниц в Кубани с 1-го июня перенесены на неопределенный срок. Отели в Сочи откроют бронирования только с 8 июня. Парки и рестораны в Крыму открылись 1 июня, а первая смена в детском оздоровительном лагере Артек начнется 1 июля. Власти Севастополя объявили, что забронировать отель можно будет только с 15 июня, но лишь при условии въездного тестирования на COVID-19. Карелия открыта уже с 30 - мая, и обязательная двухнедельная изоляция не распространяется на гостей, так как они не будут покидать территорию оздоровительных комплексов. Ставрапольский край принимает туристов с 1 июня, но при условии, что у них сделан тест на коронавирус не позднее чем за двое суток до отъезда в санаторно-курортные учреждения.

А вот власти республики Алтай продлили запрет на прием в отелях, гостиницах и турбазах до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU