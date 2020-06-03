2020-06-03T16:26:05+03:00
Общество

Дело Дмитрия Натарова может быть передано для расследования в ГСУ СК РФ

Экс-чиновника обвиняют в совращении дочери своих знакомых - потеряв надежду на объективное расследование, родители обратились к депутату Александру Хинштейну
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Хинштейн просит изъять громкое уголовное дело о совращении несовершеннолетней из столичного СК и передать его в Главное следственное управление ведомства.

Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого стал Дмитрий Натаров - теперь уже бывший помощник главы Россельхознадзора. Со слов родителей потерпевшей, Натаров еще несколько лет назад начал оказывать знаки внимания 13-летней дочери своих друзей, три года переписывался с ней, а потом начал приглашать в приватный кинозал. Заявление на Натарова было написано еще весной 2019-го. После публикаций в СМИ чиновника уволили. Но расследование затянулось.

- За мою практику это первый случай, когда при неопровержимых доказательствах человек, совративший ребенка, выходит сухим из воды, - говорит адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы школьницы. - Я не исключаю, что Дмитрий Натаров использует имеющиеся у него ресурсы для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Только в случае передачи уголовного дела в ГСУ СК РФ мы можем рассчитывать на объективное расследование. Зная отношение Александра Бастрыкина к преступлениям в отношении детей, я очень надеюсь на соответствующую реакцию руководства СК РФ.

Натаров фигурирует в уголовном деле по статье «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» лишь как свидетель. Через несколько недель истекает истечет срок давности и Натарова нельзя привлечь к уголовной ответственности. Но если дело переквалифицируют на «Совращение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (девочке было всего 13), срок давности увеличится до 10 лет.

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Дело Дмитрия Натарова может быть передано для расследования в ГСУ СК РФ
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