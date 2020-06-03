В Нью-Йорке протестующие заменили флаг США на BlackLivesMatter

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:53:15+03:00

Стихийный протесты в США не прекращаются уже вторую неделю [видео]

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Вторую неделю подряд в США проходят стихийные протесты. Люди вышли на улицы после гибели Джорджа Флойда, который стал жертвой полицейского и скончался от удушения

Во вторник активисты направились к спортивному комплексу Барклайс-центр, перед ареной которого всегда красовался американский флаг. Однако протестующие заменили его на флаг BlackLivesMatter (международное движение активистов, выступающих против дискриминации темнокожего населения). Соответствующие надписи очень часто можно увидеть на плакатах, с которыми выступают митингующие.

Мирные протесты в США стремительно превратились в стихийный беспорядки, в результате которых погибли, по, меньшей мере, 11 человек. Жертвами митингов стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство погибших были темнокожими

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти американских городов с трудом справляются с беспорядками. Президент страны Дональд Трамп пригрозил, в случае ухудшения ситуации, задействовать силы армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782889" frameborder="0"></iframe> Протестующие в США заменили американский флаг на полотно с надписью BlackLivesMatter («Жизни чернокожих имеют значение»).

ИСТОЧНИК KP.RU