В Нью-Йорке протестующие заменили флаг США на BlackLivesMatter
Вторую неделю подряд в США проходят стихийные протесты. Люди вышли на улицы после гибели Джорджа Флойда, который стал жертвой полицейского и скончался от удушения
Во вторник активисты направились к спортивному комплексу Барклайс-центр, перед ареной которого всегда красовался американский флаг. Однако протестующие заменили его на флаг BlackLivesMatter (международное движение активистов, выступающих против дискриминации темнокожего населения). Соответствующие надписи очень часто можно увидеть на плакатах, с которыми выступают митингующие.
Мирные протесты в США стремительно превратились в стихийный беспорядки, в результате которых погибли, по, меньшей мере, 11 человек. Жертвами митингов стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство погибших были темнокожими
Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти американских городов с трудом справляются с беспорядками. Президент страны Дональд Трамп пригрозил, в случае ухудшения ситуации, задействовать силы армии.
Протестующие в США заменили американский флаг на полотно с надписью BlackLivesMatter («Жизни чернокожих имеют значение»).
ИСТОЧНИК KP.RU
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