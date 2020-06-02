2020-06-02T09:50:25+03:00
В мире

Волнения в США вспыхнули с новой силой: Трамп грозит населению армией

Дорогие бренды пользуются особым спросом у мародеров. Крушат не только магазины, но и памятники
Алексей ВАРЕНОВ
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Трамп объявил беспорядки и сопровождающие их акты насилия "актами терроризма"Трамп объявил беспорядки и сопровождающие их акты насилия "актами терроризма"Фото: REUTERS
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В минувшие часы наступила вторая неделя с момента как в Миннеаполисе, штат Миннесота, США полицейский Дерек Шовен задушил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. К вечеру понедельника (для россиян это было прошедшей ночью) два независимых вскрытия — официальное и проведенное по заказу семьи — подтвердили, что смерть задержанного — именно убийство, а не несчастный случай. Как показало расследование, колено полицейского находилось на шее 46-летнего американца 8 минут 46 секунд, и по его результатам два других бывших копа тоже пойдут по «мокрой» статье.

Пора подводить промежуточные итоги. За неделю акции протеста вспыхнули в более чем 140 городах США, причем в 21 штате полыхнуло так, что решением поднята в ружье национальная гвардия. Погибло 5 человек, число раненных и арестованных не поддается учету. Равно как и ущерб, который понесли разграбленные и разрушенные магазины, рестораны, административные здания и т.п. Малые и средние бизнесы по всей стране в шоке — их, еле переживших локдаун, фактически добивают мародёры. Коих немало и всех мастей: белые, чёрные, азиаты, латиноамериканцы…

Волнения в США вспыхнули с новой силой Фото: REUTERS

Волнения в США вспыхнули с новой силойФото: REUTERS

Вечером в понедельник в Розовом саду Белого дома президент Трамп объявил беспорядки и сопровождающие их акты насилия "актами терроризма", пообещав послать для подавления массовых беспорядков армию в те штаты, где губернаторы, по его мнению, не справляются. Для понимания: нацгвардия США — это местные резервисты, аналог внутренних войск, по сути, силовой ресурс губернаторов на случай экстренных ситуаций любого рода. Армия подчинена федеральному центру, имеет более тяжелое вооружение и не может быть использована на территории США без разрешения Конгресса. Кроме столицы, где помимо Секретной службы президента и Белый дом уже сейчас охраняет батальон военной полиции, переброшенный из Северной Каролины.

Малые и средние бизнесы по всей стране в шоке — их, еле переживших локдаун, фактически добивают мародёры Фото: REUTERS

Малые и средние бизнесы по всей стране в шоке — их, еле переживших локдаун, фактически добивают мародёрыФото: REUTERS

Полицейская машина въехала в толпу протестующих в Сан-Диего.Демонстранты попытались остановить автомобиль после того, как тот протащил на капоте человека

Кстати, вечером в понедельник армия в Вашингтоне себя уже показала: в китайском квартале столицы армейский вертолет несколько раз на бреющем полете — на уровне крыш — прошелся над демонстрантами, практически сдув протестующих с улиц района. Однако, в целом по городу это проблему пока не решило. Когда вчера на Троицу Трамп пошел в церковь, многие в Вашингтоне плакали — потому что безопасный коридор для президента расчищали полицейские, активно применявшие слезоточивый газ.

Погибло 5 человек, число раненных и арестованных не поддается учету Фото: REUTERS

Погибло 5 человек, число раненных и арестованных не поддается учетуФото: REUTERS

В Нью-Йорке ввели комендантский час с 23 до 8 утра — впервые за 70 лет. Однако, еще до его начала толпа успела разграбить бутики Сохо и движется дальше по Манхэттену в северном направлении, предпочитая магазины премиальных брендов. Маршруты тоже типовые — Пятая авеню, Бродвэй

За неделю акции протеста вспыхнули в более чем 140 городах США Фото: REUTERS

За неделю акции протеста вспыхнули в более чем 140 городах СШАФото: REUTERS

В Лос-Анджелесе, где волнения начинались в отдельных районах, протестующие игнорируют комендантский час, шествуя по знаковым местам — бульварам Холливуд и Сансет. Начинавшееся как мирное шествие, оно плавно перетекло в погромы: мужчины и женщины в масках (а как же? Масочный режим!) оперативно разграбили торговый центр, сели в ожидавшие их машины и разъехались. Последовали многочисленные аресты по всему городу. Многие граждане помогали полиции, активно документируя свои и чужие противозаконные действия в социальных сетях.

В южных штатах вспомнили старую народную забаву — борьбу с памятниками. В этот раз пострадала 115 лет никому не мешавшая статуя солдата-южанина в Алабаме. Причем снесли ее по распоряжению мэра, нарушившего при этом закон, но здраво рассудившего, что лучше дать неравнодушной публике выпустить накопившийся за время эпидемии пар в городском парке, чем на торговых улицах.

Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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