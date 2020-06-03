Швеция признала ошибкой отсутствие карантина: в стране рекордная смертность от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:55:40+03:00

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Швеция достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии в результате коронавирусной инфекции. По мнению главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, гибель такого количества людей могло предотвратить введение некоторых дополнительных ограничительных мер.

При этом шведский эксперт назвал неправильным применение всех ограничений одновременно, как это было сделано в других странах. По его словам, таким образом нельзя понять, какие именно меры действенные, а какие — бесполезные.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная всё, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», — сказал специалист в комментарии Sveriges Radio.

По последним данным в стране подтверждено более 37,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции. При этом умерших почто столько же, сколько выздоровевших: на данный момент зарегистрировано 4 971 выздоровлений и 4 403 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU