2020-06-02T20:25:13+03:00
В мире

Сенат США хочет ограничить возможности Трампа "наносить ущерб" СНВ-3

Сенаторы подготовили соответствующий законопроект
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенат США хочет ограничить возможности Трампа "наносить ущерб" СНВ-3Сенат США хочет ограничить возможности Трампа "наносить ущерб" СНВ-3Фото: REUTERS
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В Сенате США внесен законопроект об ограничении возможностей американского президента Дональда Трампа предпринимать «действия, наносящие ущерб» Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в случае если глава Белого дома не пожелает продлить соглашение.

«Сенатор Боб Менендес член комитета сената по международным делам, представил два законопроекта, (один из них) направлен на представление последовательной стратегии по сохранению и наращиванию контроля над вооружениями, которые сдерживают стратегические ядерные силы России», - говорится в сообщении на сайте американского сената

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что так и не удалось начать серьёзных переговоров по Договору (СНВ-3) с Соединенными Штатами. Российский лидер также отметил, что срок соглашения скоро истекает.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить СНВ-3 с целью достижения стабильности. Москва выразила готовность заключить соглашение и предложила продлить договор на пять лет. Госдеп США планирует расширить список вооружений, которые должны быть под запретом, а американский лидер предложил включить в договор Китай

ИСТОЧНИК KP.RU

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