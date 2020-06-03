Трамп: участие России в саммите G7 требует здравый смысл

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:21:27+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна принят участие в саммите G7, поскольку ее присутствия требует здравый смысл. По словам американского лидера, такое решение облегчит решение многих проблем.

«Это вопрос здравого смысла», - сказал он в интервью телекомпании Fox, отвечая на вопрос, почему он считает необходимым пригласить на саммит G7 президента России Владимира Путина. «Половина встреч посвящена России, если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение», - добавил Трамп

Напомним, саммит G7 должен был состояться в США в конце июня этого года, однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции глава Белого дома намерен отложить очную встречу «семерки» до сентября этого года.

При этом американский лидер уже ни раз сообщал, что планирует пригласить для участия представителей России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Накануне Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против приглашения российской стороны не саммит «Большой семерки», поскольку ранее страна уже была исключена из G7

В данный момент в состав «Семерки» входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

ИСТОЧНИК KP.RU