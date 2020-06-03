Эксперт прокомментировал возможность массового закрытия магазинов

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:49:19+03:00

Андрей Карпов в эфире Радио "КП" рассказал, что будет с торговыми центрами и маленькими магазинами в условиях кризиса

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал, как кризис отразится на маленьких магазинах. Массово закрываться они, конечно, не будут, но некоторые торговые точки могут все таки пасть под тяжестью экономических трудностей. И дело не только в пандемии.

- Магазины закрываются в том числе, потому что какие-то конкуренты успешнее. Кроме того, наступает онлайн, потому что потребитель уходит немножко в онлайн, соответственно в онлайн уходят и деньги. Магазину физическому становится сложнее выживать, - объяснил Карпов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что в больших городах проблем с закрытием магазинов скорее всего не будет. Гораздо хуже обстоят дела в небольших населенных пунктах . Там конкуренции значительно меньше, поэтому магазины могут начать повышать цены.

Что касается торговых центров, то они, скорее всего, также не потеряют своих позиций. Однако многие из них все же будут пустовать.

- Мы уже слышим заявления от Москомархитектуры, которые говорят о том, что какие-то торговые центры придется в Москве сносить, - добавил эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782776" frameborder="0"></iframe> На входе в «Европейский» установили кабинки для полной дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU