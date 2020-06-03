Кубок президента России по самбо перенесли с июня на октябрь

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:58:16+03:00

Изначально проведение турнира было запланировано на 4-6 июня в Москве

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Проведение всероссийских соревнований по самбо Кубок Президента Российской Федерации перенесены с июня на октябрь в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.

Изначально проведение турнира было запланировано на 4-6 июня в Москве. Новые даты соревнований, которые должны состоятся в октябре пока не известны.

Кубок президента Российской Федерации по самбо проводится с 2007 года.

Напомним, 15 мая было принято возобновить Чемпионат России по футболу с 21 июня, также были определены даты стартовых матчей. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции планировалось проводить игры в непривычном формате - без зрителей. На стадионы разрешат заходить только игрокам, тренерам, помощникам, а также обслуживающему персоналу. Однако в футбольных клубах говорили о возможных потерях от пустых трибун в 500 миллионов рублей. Позже Роспотребнадзор разрешил футбольные матчи с болельщиками с 21 июня

ИСТОЧНИК KP.RU