3 Июнь 2020 2020-06-03T18:15:10+03:00

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов перед Белым домом и не приказывал разогнать протестующих.

Протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции, во многих американских городах переросли в протесты, в том числе и в Вашингтоне, где протестующие поджигали припаркованные машины, громили магазины, вступали в стычки с полицией и пытались прорваться к Белому дому. Некоторые СМИ писали, что в этот момент американский лидер укрывался от активистов в бункере.

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго», - заявил президент США и отметил, что «фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали».

В ходе протестов в американской столице ранены 50 сотрудников Секретной службы безопасности США. Агенты защищали Белый дом от протестующих. Трамп хвалил сотрудников спецслужб за профессионализм и назвал их «крутыми» и сдержанными, но готовыми дать отпор, если кто-то начнет вести себя агрессивно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782457" frameborder="0"></iframe> Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.

ИСТОЧНИК KP.RU