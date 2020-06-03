Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов перед Белым домом
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов перед Белым домом и не приказывал разогнать протестующих.
Протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции, во многих американских городах переросли в протесты, в том числе и в Вашингтоне, где протестующие поджигали припаркованные машины, громили магазины, вступали в стычки с полицией и пытались прорваться к Белому дому. Некоторые СМИ писали, что в этот момент американский лидер укрывался от активистов в бункере.
«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго», - заявил президент США и отметил, что «фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали».
В ходе протестов в американской столице ранены 50 сотрудников Секретной службы безопасности США. Агенты защищали Белый дом от протестующих. Трамп хвалил сотрудников спецслужб за профессионализм и назвал их «крутыми» и сдержанными, но готовыми дать отпор, если кто-то начнет вести себя агрессивно.
Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.
ИСТОЧНИК KP.RU