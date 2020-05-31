Афроамериканец и обвиненный в его убийстве полицейский оказались бывшими коллегами

31 Май 2020 2020-05-31T00:12:55+03:00

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Погибший после задержания в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд и сотрудник местной полиции (уже бывший) Дерек Шовин, которого обвиняют в его убийстве, раньше работали в одном ночном клубе. Об этом телевизионной компании NBC 30 мая рассказала бывшая владелица заведения "Эль Нуэво Родео" в штате Миннесота Майя Сантамария.

Девушка отмела, что экс-полицейский подрабатывал в ее клубе охранников у входа на улице, а Джордж Флойд обеспечивал безопасность заведения внутри здания.

Примечательно, что данные ночной клуб был сожжен в результате акций протеста местных жителей против произвола правоохранительных органов. Митинги развернулись во многих городах США от Миннеаполиса до Нью-Йорка, стычки с полицейскими были зафиксированы даже у Белого дома- официальной резиденции американского президента.

Между тем, вскрытие Джорджа Флойда показало, что мужчина погиб не от удушения, а от проблем с сердцем и интоксикации. Семья умершего афроамериканца и протестующие не верят официальным результатам вскрытия и требуют справедливого суда над полицейским, проводившим задержание.

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ИСТОЧНИК KP.RU