Трамп похвалил спецслужбы за работу во время протестов у Белого дома

30 Май 2020 2020-05-30T17:03:24+03:00

Агенты позволяли протестующим "кричать, сколько они хотят", но к воротам никого не пропустили

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Президент США высказался о протестах у Белого дома, которые начались в Вашингтоне после смерти Джорджа Флойда. Митинги с погромами и даже убийствами прокатились по городам США, в списке уже около 12 городов. Первым стал Миннеаполис, где и произошло убийство чернокожего мужчины.

В Вашингтоне толпа направилась сразу к Белому дому, но прорваться за ограду никому не дали. За это Трамп благодарит агентов службы секретной безопасности. Их он назвал "крутыми и профессиональными":

- Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности. Агенты позволяли "протестующим" кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят, но всякий раз, когда кто-то становился слишком резким, спецслужбы быстро обрушивались на них,- написал американский лидер в твиттер.

Если бы протестующие прошли бы за забор Белого дома, то по версии Трампа, их бы "встречали самые злые собаки и самое зловещее оружие", в таком случае "пострадали бы люди". Президент уверен, что участники акции имели мало общего с погибшим Джорджем Флойдом.

ИСТОЧНИК KP.RU