2020-05-30T17:03:24+03:00
В мире

Трамп похвалил спецслужбы за работу во время протестов у Белого дома

Агенты позволяли протестующим "кричать, сколько они хотят", но к воротам никого не пропустили
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дональд Трамп похвалил агентов секретной службы безопасностиДональд Трамп похвалил агентов секретной службы безопасностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США высказался о протестах у Белого дома, которые начались в Вашингтоне после смерти Джорджа Флойда. Митинги с погромами и даже убийствами прокатились по городам США, в списке уже около 12 городов. Первым стал Миннеаполис, где и произошло убийство чернокожего мужчины.

В Вашингтоне толпа направилась сразу к Белому дому, но прорваться за ограду никому не дали. За это Трамп благодарит агентов службы секретной безопасности. Их он назвал "крутыми и профессиональными":

- Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности. Агенты позволяли "протестующим" кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят, но всякий раз, когда кто-то становился слишком резким, спецслужбы быстро обрушивались на них,- написал американский лидер в твиттер.

Если бы протестующие прошли бы за забор Белого дома, то по версии Трампа, их бы "встречали самые злые собаки и самое зловещее оружие", в таком случае "пострадали бы люди". Президент уверен, что участники акции имели мало общего с погибшим Джорджем Флойдом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасателям в Испании запретили делать искусственное дыхание из-за коронавируса
Трамп похвалил спецслужбы за работу во время протестов у Белого дома
От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов
Глава НАСА не уверен, что запуск Crew Dragon состоится 30 мая
От Миннеаполиса до Нью-Йорка: названы охваченные бунтами города США
Мурашко рассказал, что помогло спасти 10 тысяч жизней во время пандемии коронавируса
Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет
В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран
Путин предложил Совбезу обсудить открытие стран для туризма
Путин: Серьёзных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось
Рабочие пропуска в Москве продлили до 14 июня автоматически
В Минздраве сообщили, когда приходят в норму лёгкие после заражения коронавирусом
В России около 500 миллиардов рублей уйдёт на борьбу с коронавирусом
Минздрав: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели
Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году
Переболевшие коронавирусом не смогут участвовать в испытаниях вакцины
Центр "Вектор" планирует к сентябрю закончить клинические испытания вакцины от коронавируса
Созданную "Вектором" вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
В проект нового КоАП добавили штраф за отказ от обязательной вакцинации
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе
В России за сутки 181 человек умер от коронавируса
В Москве количество осадков побило двойной рекорд
В России врачей наградят за отличие в борьбе с коронавирусом
Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года
Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов достигло 78 324