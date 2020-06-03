Лукашенко отправил в отставку правительство

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:36:33+03:00

Президент Белоруссии пообещал, что революционных перестановок в кабмине не будет

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В среду, 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

О подписании соответствующего указа белорусского лидера сообщили в эфире государственного телеканала «Беларусь 1». «Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан», - говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что предложения по новому составу кабинета министров Лукашенко обсудил на совещании в среду, 3 июня. Президент Белоруссии пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.

Еще на прошлой неделе, 25 мая, белорусский лидер сообщил о планах сформировать новый состав кабмина до президентских выборов, которые должны состояться в стране 9 августа 2020 года. Позже Лукашенко сообщил, что в ближайшее время он назначит исполняющего обязанности премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU