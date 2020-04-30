Масочный режим в Подмосковье в период коронавируса: когда планируют ввести и кто должен будет носить маски

Губернатор Московской области сообщил, что всех жителей региона обяжут носить в общественных местах маски - Подмосковье уже начинает поэтапный переход к этой системе. О введении масочного режима Андрей Воробьёв заявил во время видеоконференции с главами городских округов.

Кто должен будет носить маски в Московской области?

Это будет касаться всех без исключения людей, которые выходят за пределы своих квартир и домов.

«Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», - заявил Андрей Воробьёв.

Когда планируют ввести масочный режим в Московской области?

Точную дату губернатор пока не назвал. Однако уже поручил руководителям муниципалитетов начать подготовку на местах. В том числе по информированию населения о новой системе.

«Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях, - заявил губернатор. - Контроль будем ужесточаться поэтапно!»

Какие основания для введения масочного режима в Подмосковье?

Губернатор заявил:

«Я получил предписание главного санитарного врача».

По состоянию на 30 апреля в Московской области коронавирус подтвердили уже у 11,7 тысяч человек. От осложнений из-за COVID-2019 скончались уже 93 человека. И цифры продолжают расти.

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