«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»
До 2027 года «Роскосмос» изготовит 20 двигателей РД-171МВ, которые называли «царь-двигателями». Они потребуются для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» (или «Иртыш»), а также сверхтяжелого носителя «Енисей». Об этом сообщает госкорпорация.
Производством литых заготовок из стальных и титановых сплавов для «царь-двигателями» займётся компания «Протон-ПМ», которая входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш.
В рамках опытно-конструкторской работы под названием «Феникс» компания до ноября 2021 года изготовит 29 стальных и четыре титановых отливок для трёх «царь-двигателей». В период 2022-2026 годов «Протон-ПМ» займется производством отливок для 17 двигателей.
«Для нас это новая продукция, позволяющая расширить участие предприятия в кооперации (…) Сегодня от проработки номенклатуры отливок РД-171МВ мы переходим к освоению технологии их изготовления и производству опытных изделий», - рассказал исполнительный директор Протон-ПМ Дмитрий Щенятский
ИСТОЧНИК KP.RU