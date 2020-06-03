«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:45:33+03:00

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До 2027 года «Роскосмос» изготовит 20 двигателей РД-171МВ, которые называли «царь-двигателями». Они потребуются для средне-тяжелой ракеты «Союз-5» (или «Иртыш»), а также сверхтяжелого носителя «Енисей». Об этом сообщает госкорпорация.

Производством литых заготовок из стальных и титановых сплавов для «царь-двигателями» займётся компания «Протон-ПМ», которая входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш.

В рамках опытно-конструкторской работы под названием «Феникс» компания до ноября 2021 года изготовит 29 стальных и четыре титановых отливок для трёх «царь-двигателей». В период 2022-2026 годов «Протон-ПМ» займется производством отливок для 17 двигателей.

«Для нас это новая продукция, позволяющая расширить участие предприятия в кооперации (…) Сегодня от проработки номенклатуры отливок РД-171МВ мы переходим к освоению технологии их изготовления и производству опытных изделий», - рассказал исполнительный директор Протон-ПМ Дмитрий Щенятский

ИСТОЧНИК KP.RU