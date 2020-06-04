4 Июнь 2020 2020-06-04T00:25:47+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 июня 2020 года увеличилось до 2 749 человек. В столице за сутки жертвами инфекции стали 64 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего в России число умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 5 215 человек. В разных регионах страны за сутки умерли 178 людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

В целом по стране ситуация постепенно стабилизируется, наша страна уже прошла пик по заболеваемости и теперь кривая линия графика заражений стремится вниз.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Минздраве назвали атипичные симптомы коронавируса у пожилых людей. При заболевании covid-19 у пожилых в некоторых случаях может отсутствовать лихорадка, кашель или одышка. Однако вместо этого они могут впасть в бред и испытывать понижение артериального давления.

ИСТОЧНИК KP.RU