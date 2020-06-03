В ВОЗ допустили связь воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:49:55+03:00

В организации отметили, что у «нового и молодого» вируса есть некоторые вещи, о которых мы не знаем

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает связи острого воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей и подростков. Для уточнения этой информации организация активизирует глобальную сеть педиатров. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и отметили, что на данный момент у «нового и молодого» вируса есть некоторые вещи, о которых мы не знаем.

Клюге напомним, что «по общему правилу» дети меньше распространяют инфекции и, если заболевают коронавирусом, то болеют в легкой форме. «Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем синдром типа Кавасаки, который поражает органы, иммунитет и очень смертелен (…) Мы адаптируем описания случаев болезни для тщательного наблюдения», - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала Россия 1.

Напомним, в Европе и США массово госпитализируют детей. В отделениях интенсивной терапии Великобритании, Нью-Йорка, Франции, Бельгии, Италии отмечен «необъяснимый» приток маленьких пациентов с проявлениями редкого воспалительного синдрома Кавасаки, при которой серьезно поражаются кровеносные сосуды и сердце. Среди симптомов сыпь, температура, снижение давления, одышка, а также рвота.

ИСТОЧНИК KP.RU