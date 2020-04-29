В Европе детей массового госпитализируют с синдромом Каваски

Европейские педиатры бьют тревогу: в последние две недели в отделениях интенсивной терапии Великобритании, Франции, Бельгии, Италии отмечен «необъяснимый» приток маленьких пациентов с проявлениями острого воспалительного синдрома. Врачи спешат выяснить, не связана ли эта волна с «ковидом»: у части детей, потупивших в больницы, новая коронавиусная инфекция действительно подтверждена тестами.

Симптомы, с которыми госпитализируют детей (температура, сыпь, снижение давления, одышка, рвота) напоминают в совокупности редкую патологию — синдром Каваски, при которой серьезно поражаются кровеносные сосуды и сердце.

Первыми о росте числе маленьких детей с острыми воспалительными проявлениями сообщили британские медики. Буквально за несколько дней к ним поступили около двух десятков таких пациентов. Национальная служба здравоохранения разослала предупреждение, отметив «обеспокоенность по поводу распространения у детей воспалительного синдрома, возможно, связанного с новым коронавирусом». В документе отмечается, что это лишь гипотеза: «Не исключено, что синдром у детей вызывает иной, пока не определенный нами возбудитель».

Опасения британских врачей разделяют во Франции. Кардиолог в парижском госпитале Некер Дамьен Бонне предупредил коллег «о росте поступающих на больничные койки детей с острым воспалением». В письме отмечается, что таким детям необходима консультация кардиолога.

Доктор Бонне также заявил о необходимости оперативных исследований. «Эпидемия ковида началась пять недель назад, а дети стали поступать последние 15 дней», - обращает внимание врач.

Пока счет маленьких пациентов в Европе идет на десятки. «Хорошая новость заключается в том, что все дети выздоравливают, они в опасности несколько часов, а затем идут на поправку», - подвел первые итоги доктор Бонне.