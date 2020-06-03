2020-06-03T23:51:20+03:00
В мире

Заживо похороненный мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы

Желание жить взяло верх и помогло погребенному освободиться
Юлия КЕКОВА
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Фото: REUTERS
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В индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели заживо похоронили мужчину Капила Маракану. По счастливому стечению обстоятельств ему удалось выжить.

По словам мужчины, он сам смог самостоятельно выбраться из могилы.

Сообщается, что Маракана более пяти лет работал на масловарне, у которой недавно сменился собственник. Прежний владелец винил мужчину в своих убытках и решил жестоко отомстить ему за невезение в бизнесе. Вместе с новым хозяином предприятия злоумышленник похитил мужчину и сильно избил его.

Чтобы довести до конца свое дело недоброжелатели полностью закопали его в песок, убедились, что он перестал двигаться, и отправились отмечать избавление от работника.

- Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком. Ему удалось освободить одну ногу, а позже он полностью смог выбраться из песчаного плена, - рассказали в местной полиции, пишет издание The Times of India.

Однако заметив, как погребенный заживо выбрался из могилы, хозяева мыловарни бросились за ним. Маракана успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского. Тем временем, злоумышленники пытались скрыться, но вскоре были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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