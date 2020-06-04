2020-06-04T07:42:36+03:00
В мире

Русскоязычные американцы объединились для защиты Брайтон-бич

Более 500 человек начнут патрулировать свой район
Алексей ОСИПОВ
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Беспорядки в БруклинеБеспорядки в БруклинеФото: REUTERS
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Русскоязычные американцы, проживающие в Бруклине, поддержали инициативу нью-йоркца Исаака Болтянского и объединились в отряд, который будет патрулировать Брайтон-бич для защиты от протестующих и мародеров.

Именно в Бруклине, частью которого является знаменитая «маленькая Одесса» - Брайтон-бич, протестующие особенно активно применяют бутылки с коктейлями Молотова для поджогов зданий. Полиция уже задержала двух человек, развозивших в своем автомобиле такие бутылки и закладывавшие их в тайники. Оба задержанных оказались… лицензированными адвокатами.

Болтянскому в короткий срок удалось записать в дружину более полутысячи человек, в числе которых не только русскоязычные жители города.

Пока же разграбления магазинов в Нью-Йорке продолжаются. Крупные ритейлеры предпринимают беспрецедентные усилия для защиты своих универмагов и бутиков. Так, роскошный Saks Fifth Avenue нанял частную охранную фирму с бойцовыми собаками, по краю ограждения пущена колючая проволока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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