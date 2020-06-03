Владельцы ресторана «Пушкин» в США: Нас никто не тронул, потому что 10 русских парней с винтовками стоят у дверей

Это фото их охваченной беспорядками Америки произвело фурор в соцсетях. Десяток крепких мужиков стоит у витрины ресторана «Пушкин». Подпись: «Русская мафия защищает изо всех сил». Место действия — Сан-Диего, запад США, как и вся страна, внезапно ставший «диким».

И это не постановка, а реальные сотрудники и хозяева заведения.

pushkinrestaurant В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни

— Мимо нас очень много людей проходило, пока никто не вздумал ничего ломать, потому что здесь 10 русских крепких парней с винтовками стоят у дверей… из 10 парней здесь — все со своими пушками, — рассказывает на видеостриме в своём инстаграме один из владельцев ресторана, колоритный бородатый мужчина южной внешности — в комментариях его называют «русский парень Айк Газарян».

Беспорядки накрыли множество городов США.Фото: REUTERS

— К нам идут? Пусть идут. У нас больше оружия, чем человек здесь. Пусть только попробуют что-то сделать, — продолжает он, заслышав крики. И, когда толпа приближается, даёт товарищам по оружию гуманистические инструкции: — Стоим вот здесь, никого не бьём, никого не трогаем — просто не даём им ничего сломать. Не провоцировать никого [из погромщиков]!

Потом приходит, говоря пушкинской стилистикой, «бунтующая чернь». Зрелище тяжёлое — сами стримеры сравнивают картину с «ходячими мертвецами» (заглавные герои одноимённого сериала о нашествии зомби). Ресторан они действительно не трогают. Наэлектризованная толпа проходит мимо в течение нескольких минут — и так же неожиданно исчезает во тьме. Где-то слышна стрельба.

Местная полиция не всегда успевает реагировать на вызовы.Фото: REUTERS

— Вот так они откуда ни возьмись берутся и прут на вас. Такое ощущение, эти ребята сами не знают, чего хотят, — подводит бесхитростный итог Айк.

Сам «Пушкин» существует с 2015 года, предлагает блюда русской, армянской — и других, как пишут на его сайте, кухонь «советских наций».

Поводом погромов стало убийство полицейским темнокожего в Миннеаполисе.Фото: REUTERS

Погромы в США продолжаются уже неделю. Поводом стало убийство полицейским темнокожего в Миннеаполисе. Протест быстро стал неуправляемым, охватил большинство крупных городов, вылился в массовые мародёрства, поджоги и беспорядки под почти полное бездействие местных властей.

Последствия демонстраций устраняют рабочие.Фото: REUTERS

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