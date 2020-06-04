2020-06-04T07:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса

Следующий всплеск заражений будет слабее, чем первый
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сроки наступления второй волны коронавируса зависят от того, каким будет летоСроки наступления второй волны коронавируса зависят от того, каким будет летоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Избежать второй волны распространения коронавируса практически невозможно, однако она в любом случае будет слабее, чем первая. Сроки её наступления зависят от того, каким будет лето, сообщила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

- Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдём к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям, - объяснила врач.

Трифонова добавила, что вторая волна неизбежна из-за того, что вирус новый, а иммунитет к нему имеет малая часть населения. При этом вторая волна пройдёт легче, поскольку часть россиян уже выработала антитела к коронавирусу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна коронавируса в России наступит осенью и произойдёт одновременно с ростом заражений гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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