Врач сообщила причины наступления второй волны коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:28:12+03:00

Сроки наступления второй волны коронавируса зависят от того, каким будет лето Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Избежать второй волны распространения коронавируса практически невозможно, однако она в любом случае будет слабее, чем первая. Сроки её наступления зависят от того, каким будет лето, сообщила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

- Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдём к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям, - объяснила врач.

Трифонова добавила, что вторая волна неизбежна из-за того, что вирус новый, а иммунитет к нему имеет малая часть населения. При этом вторая волна пройдёт легче, поскольку часть россиян уже выработала антитела к коронавирусу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна коронавируса в России наступит осенью и произойдёт одновременно с ростом заражений гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU