2020-06-04T07:56:12+03:00
В мире

Партия Зеленского считает новые условия МВФ неприемлемыми для Украины

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде осудил новую программу кредитования фондом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Глава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия назвал новые условия МВФ неприемлемыми для УкраиныГлава партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия назвал новые условия МВФ неприемлемыми для УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новые условия Международного валютного фонда неприемлемы для украинского общества и украинского парламента, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

- Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом, - заявил Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что первый транш по программе stand-by будет на следующей неделе. Депутат считает, что Украина и МВФ вряд ли достигнут компромисса по вопросу нового кредита.

Ранее Еврокомиссия одобрила кредит для Украины на 500 миллионов евро при выполнении 12 условий. Среди них были реформы в области борьбы с коррупцией, банковского сектора, здравоохранения и энергетики.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что комиссия предоставит Украине дополнительную помощь в размере 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Первую часть Киеву выплатят после заключения меморандума с обязательными для Украины политическими мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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