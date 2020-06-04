2020-06-04T10:35:50+03:00
В мире

В Норвегии оползень унёс в море восемь домов

Спасательную операцию проводили с вертолётов [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мощный оползень в Норвегии сбросил в море 8 домовМощный оползень в Норвегии сбросил в море 8 домовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Норвегии оползень шириной больше 600 метров и высотой в 120 метров унёс в море восемь домов, расположенных на мысе Кракнесет. По данным спасателей, никто не пострадал.

Видео опубликовал в Twitter один из местных жителей.

Сейсмическая активность в провинции Финнмарк длилась несколько часов. Полиция проводила спасательную операцию на суше и на море. Им не удалось пройти к месту происшествия по земле, и местного жителя пришлось эвакуировать на вертолёте.

Власти ведут проверку, чтобы убедиться, что в сходе оползня никто не пострадал.

Ранее сайт KP.ru сообщал об оползне во Владивостоке. Тогда улицы города ушли под воду, а сошедший на проезжую часть оползень придавил семь автомобилей, одного из водителей пришлось госпитализировать. Тогда же ливни затопили детский сад и две подстанции, оставив без электричества сотни людей.

Оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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