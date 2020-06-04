В Норвегии оползень унёс в море восемь домов

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:35:50+03:00

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В Норвегии оползень шириной больше 600 метров и высотой в 120 метров унёс в море восемь домов, расположенных на мысе Кракнесет. По данным спасателей, никто не пострадал.

Видео опубликовал в Twitter один из местных жителей.

Сейсмическая активность в провинции Финнмарк длилась несколько часов. Полиция проводила спасательную операцию на суше и на море. Им не удалось пройти к месту происшествия по земле, и местного жителя пришлось эвакуировать на вертолёте.

Власти ведут проверку, чтобы убедиться, что в сходе оползня никто не пострадал.

Ранее сайт KP.ru сообщал об оползне во Владивостоке. Тогда улицы города ушли под воду, а сошедший на проезжую часть оползень придавил семь автомобилей, одного из водителей пришлось госпитализировать. Тогда же ливни затопили детский сад и две подстанции, оставив без электричества сотни людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783022" frameborder="0"></iframe> Оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU