В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Норвегии оползень шириной больше 600 метров и высотой в 120 метров унёс в море восемь домов, расположенных на мысе Кракнесет. По данным спасателей, никто не пострадал.
Видео опубликовал в Twitter один из местных жителей.
Сейсмическая активность в провинции Финнмарк длилась несколько часов. Полиция проводила спасательную операцию на суше и на море. Им не удалось пройти к месту происшествия по земле, и местного жителя пришлось эвакуировать на вертолёте.
Власти ведут проверку, чтобы убедиться, что в сходе оползня никто не пострадал.
Ранее сайт KP.ru сообщал об оползне во Владивостоке. Тогда улицы города ушли под воду, а сошедший на проезжую часть оползень придавил семь автомобилей, одного из водителей пришлось госпитализировать. Тогда же ливни затопили детский сад и две подстанции, оставив без электричества сотни людей.
Оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии.
ИСТОЧНИК KP.RU