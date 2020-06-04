2020-06-04T13:44:20+03:00
Происшествия

Доктор Блюм, лечивший российскую фристайлистку, объявлен в международный розыск

Заочный арест грозит лжедоктору за хищение 27,8 миллионов рублей спортсменки Марии Комиссаровой
Анастасия РЫШКОВА
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Уголовное дело против Блюма было возбужденно в сентябре прошлого годаУголовное дело против Блюма было возбужденно в сентябре прошлого годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Генеральный директор НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда. А также по нему до сих пор ведется дело о мошенничестве на сумму 27,8 миллионов рублей.

«В суд поступили материалы об избрании заочного ареста в отношении Блюма Евгения Эвальевича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Уголовное дело против Блюма было возбужденно в сентябре прошлого года. До этого Евгений Блюм, который являлся генеральным директором зарегистрированного в Москве и осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», завладел незаконно денежными средствами своей пациентки спортсменки - фристайлистки Марии Комиссаровой.

Девушка попала на реабилитацию к лжедоктору, после того как получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Многие специалисты в этой области отмечают, что Блюм знал о том, что никакое лечение не восстановит двигательные функции конечностей Марии после перелома позвоночника. Но все же назначил лечение и убедит пациентку подписать соответствующие документы, обещающие ей результат уже через год. Доктор медицинских наук по специальности патологическая физиология рассказал девушке про свою авторскую теорию, которая позволит ей в скором времени продолжить выступления на спортивной арене. Но обещанный результат не наступил в срок.

Коллеги доктора отмечают, что спортсменка была в посттравматическом состояние, что позволило Блюму обмануть ее.

Следственный комитет взял на контроль уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Ведется тщательное исследование всех обстоятельств, повлекших за собой нарушение прав Марии Комиссаровой, сообщил СК журналистам ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи 2014 года фристайлистка Мария Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке. Спортсменка числилась в сборной России с 2011 года. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу и стала первой женщиной в истории России, взявшей медаль в ски-кроссе. Но после несчастного случая девушке пришлось прекратить спортивную карьеру. Врачи, ранее обследовавшие спортсменку после операции, заявили, что она не сможет встать на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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