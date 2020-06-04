В Кремле оценили прогнозы возвращения россиян к нормальной жизни

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:39:24+03:00

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В России постепенно стабилизируется и улучшается ситуация с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сообщать прогнозы должны люди, мнение которых основывается на данных специалистов, эпидемиологов и врачей.

- В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается, - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он заявил, что заявлять о долгосрочных прогнозах для всей России следует с осторожностью.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, россияне смогут вернуться к привычной жизни через год. Носить маски людям предстоит до начала массовой вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU