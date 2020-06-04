Хозяин ресторана "Пушкин" в США рассказал, как в его район пришли погромщики

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:22+03:00

Протесты начались больше недели назад в городе Миннеаполис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Айк Газарян владеет тем самым рестораном с логотипом про русскую мафию, что попал на фото в соцсети и СМИ

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Пока некоторые американские политики и телеканалы пытаются найти русский след в протестах в США, внимательные пользователи Сети тоже присматриваются к снимкам с акций в честь Джорджа Флойда. То заметят полицейского с татуировками на русском языке, то прочтут название русского ресторана в Сан-Диего "Пушкин" с логотипом "Русская мафия во всеоружии для обороны"

Владелец последнего, Айк Газарян, рассказал kp.ru, как в его район пришли погромщики:

-Всё в субботу, 30 мая. В соседнем Лос-Анджелесе есть районы-гетто (где живёт основной актив митингов), но у нас в Сан-Диего таких почти нет — это добрый и открытый город, один из самых безопасных в Америке. К нам погромщики по большей части приехали из других мест.

pushkinrestaurant Протесты в США на фоне русского ресторана

Ему как и многим другим свидетелям этих странных событий, кажется, что смерть Флойда - всего-лишь предлог. Они поджигают здания с помощью зажигалки и баллончика, причем, начали с банков, теперь крушат и жгут все подряд

- Они пошли ломать и крушить всё подряд, лавки и ресторанчики, малый бизнес,- рассказал владелец ресторана.

В ходе этих акций в США погибли уже несколько человек. Семья Флойда просила людей остановиться, прекратить погромы, но толпой кто-то управляет, уверен Газарян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782855" frameborder="0"></iframe> Владелец ресторана «Пушкин» в США - о том, как русские отстояли заведение от мародеров.

ИСТОЧНИК KP.RU