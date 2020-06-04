Хозяин ресторана «Пушкин» в Сан-Диего: Я видел, как погромщиков координируют

Это фото взорвало соцсети: десяток крепких мужиков у витрины ресторана «Пушкин» в Сан-Диего. Подпись: «Русская мафия во всеоружии для обороны». Это, конечно, ирония: владелец заведения, Айк Газарян — законопослушный бизнесмен, предлагает гостям блюда русской, армянской «и других национальных кухонь Советского Союза» с 2015 года. В беседе с «КП» он рассказал, каково это — когда бунт приходит в твой район, и правда ли, что погромы вдохновляются и координируются.

Айк Газарян — законопослушный бизнесмен, владелец заведения. Фото: instagram.com/ikegazaryan

ЗАЧЕМ БУНТОВЩИКАМ МОЛОКО?

Началось всё в субботу, 30 мая. В соседнем Лос-Анджелесе есть районы-гетто (где живёт основной актив митингов), но у нас в Сан-Диего таких почти нет — это добрый и открытый город, один из самых безопасных в Америке. К нам погромщики по большей части приехали из других мест.

Под предлогом «памяти Джорджа Флойда» (темнокожего, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе 25 мая, из-за чего и вспыхнули протесты — ред.) стали грабить и жечь. Знаете баллончики-распылители для граффити? Подносят к ним зажигалку, направляют «огнемет» на деревянные части зданий. Прямо у нас на глазах так спалили два банка. Ладно, это хоть как-то можно объяснить: у банков много денег и мало проблем, «борьба за справедливость». Но потом пошли ломать и крушить всё подряд, лавки и ресторанчики, малый бизнес.

Их координируют, я лично видел. Во-первых — через соцсети. Вот рядом с толпой идёт паренек со смартфоном. Сам ничего плохого не делает — просто гонит «стрим» (онлайн-трансляцию) на фейсбук, освещает погромы. Я его нахожу в соцсети — трансляцию смотрит 150 тысяч человек. И фейсбук это не блокирует, хотя его правила запрещают призывать к насилию.

Во-вторых, агитаторы и снабженцы на улицах. Сначала «просто на митинг» собираются люди, многие вполне смирные, белые, черные — ну, все разные. Но среди них очень много ребят, которые всевозможным образом подстрекают, зазывают, агитируют. Раздают бесплатно демонстрантам воду и еду. Ещё очень много людей бегают и снабжают «массовку» пакетами молока. Оно помогает при слезоточивом газе: набрызгали полицейские, а ты умоешь молоком лицо — сразу становится легче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782855" frameborder="0"></iframe> Владелец ресторана «Пушкин» в США - о том, как русские отстояли заведение от мародеров.

Или вот картина. Полиция применяет перцовый газ, толпа начинает разбегаться. Но в каждой стороне стоят агитаторы, хватают людей, кричат:

— Как ты можешь уходить, ты что, трус и не с нами? Либо проваливай и не возвращайся, либо — обратно в пекло!

Для американцев такое непривычно и, знаете, действуют. Многие останавливаются, возвращаются на митинг.

Далее: полицейские очень сдержанно себя ведут. Но к ним подходят, в лицо чуть не плюют, называют по-всякому: «ты жирный, ты урод, ты такой, ты сякой», потом переходят ко второму полицейскому — и к третьему, и к четвертому… Классическая провокация (если офицер не выдержит и даст сдачи, это сразу заснимут и изобразят как «полицейское насилие» — прим. ред.).

Как только садится солнце, многие мирные протестанты уходят домой — их место занимают уже откровенные вандалы. И начинается погром.

И толпа, увидев парней, прошла мимо. Фото:.instagram.com/pushkinrestaurant

Я РАЗДАЛ ПАРНЯМ ДРОБОВИКИ…

Вернусь к тому, с чего начал. В первый день полицейских вообще не было видно, на второй день они появились, стало чуть полегче — по крайней мере, без поджогов, но сломали много витрин, украли у малого и среднего бизнеса товары.

Даже выбора не было — я понял, надо что-то делать, нынешней ночью они ведь и к нам придут. Мой сосед, друг семьи, хозяин ликеро-водочного магазина, попросил меня присмотреть и за его заведением: так-то у него есть охранник, но — побоялся. То есть я уже не только за себя был в ответе.

Ладно, я позвонил друзьям (а у нас у всех есть лицензия на оружие, мы умеем им пользоваться) — собрались, человек 10-12, и встали. Проинструктировал: самим ни в коем случае не нападать, на провокации не поддаваться!

И толпа, увидев наших парней с дробовиками… прошла мимо. Хотя, как основная масса разошлась, ближе к двум часам ночи, несколько человек пытались разбить витрину соседу. Мы выбежали с оружием — те тут же дали дёру.

Такая тяжёлая ситуация была до вторника, 2 июня. Сейчас уже, вроде, спокойнее. По-прежнему ходят, кричат, но уже ничего не ломают (по крайней мере, из того, что я знаю), полицейские в нашем городе арестовали порядка сотни нарушителей.

Погромщики под предлогом «памяти Джорджа Флойда» стали грабить и жечь.Фото: EAST NEWS

…НО ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вот вы спрашиваете: «начнётся ли в США Вторая Гражданская»? Честно говоря, не удивлюсь, если так и будет. Знаю сам, керосин подливают «демократы» (сторонники Демпартии и противники Трампа — ред.), либералы. Во всех этих погромах не участвовал практически ни один республиканец. Потому что им это не нужно. Если люди работают и владеют бизнесом — у них нет времени, чтобы тратить его на такие демонстрации.

Зато когда участники митингов включают новости — они видят, как либеральные каналы, наподобие Си-Эн-Эн, поддерживают их всемерно, винят во всем Трампа. Типа: чуть ли не Трамп виноват в том, что погиб вот этот Джордж Флойд; зато мы, демократы, с вами, показываем вам видео, как полицейские становятся на колено.

Ну да, замечательно, но давно бы всё успокоилось, если бы не такая медиа-накачка.

В итоге мне из других мест звонят, говорят: по нашему примеру многие точно так же стали выходить, защищать свои дома и магазины. Если все работящие люди как один встанут, мне кажется, это пошлет сигнал грабителям (и тем, кто за ними стоит): вы идете не «против Трампа», а против всей Америки.

Ладно, что я всё о плохом. Из-за «корона-кризиса» мне как малому бизнесу выдали кредит, 30-40 тысяч долларов: если ты в течение 8 недель потратишь его на зарплаты работникам (что я и сделал), то субсидию можно не возвращать. Логику властей понимаю: они бы на потерявших работу пустили ту же самую сумму; а если распределить деньги через бизнесмена, меня, то хотя бы сотрудники при мне останутся и сразу выйдут на работу, как всё откроется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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