2020-06-04T08:22:40+03:00
В мире

У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус

Семья погибшего провела независимую судмедэкспертизу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Джордж Флойд, погибший во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, болел коронавирусомДжордж Флойд, погибший во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, болел коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джордж Флойд, гибель которого вызвала волну протестов в США, был заражён коронавирусом. Об этом стало известно в результате независимой судмедэкспертизы, организованной семьёй Флойда, сообщает CNN.

Родственники погибшего решили провести экспертизу после того, как в Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) сообщили, что у Флойда были артериосклеротическая болезнь и гипертензивная болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнее использование метамфетамина. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации

25 мая полицейский Дерек Шовин при задержании надавил коленом на горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду и давил семь минут, пока Флойд пытался сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

Ролик задержания, снятый очевидцами, вызвал в США волну протестов. За несколько дней они перешли в поджоги, погромы и охватили большую часть штатов. В 40 городах ввели комендантский час. К 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек.

Вечером 2 июня протестующие собрались у Белого дома. Служба безопасности приняла решение укрыть президента США Дональда Трампа и его семью в подземном бункере.

Акции против полицейской жестокости начались также во Франции и Великобритании. В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации.

Полицейскому Дереку Шовину, убившему Флойда, предъявили обвинения в убийстве второй степени. Сайт KP.ru сообщал, что ему грозит до 40 лет заключения в тюрьме.

Протесты в Нью-Йорке.Протесты в США продолжаются. Но американцы так активно борются за справедливость и права чернокожих, что всё это больше напоминает беспорядки и бунт

ИСТОЧНИК KP.RU

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