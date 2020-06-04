У Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты в США, был коронавирус
Джордж Флойд, гибель которого вызвала волну протестов в США, был заражён коронавирусом. Об этом стало известно в результате независимой судмедэкспертизы, организованной семьёй Флойда, сообщает CNN.
Родственники погибшего решили провести экспертизу после того, как в Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) сообщили, что у Флойда были артериосклеротическая болезнь и гипертензивная болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнее использование метамфетамина. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации
25 мая полицейский Дерек Шовин при задержании надавил коленом на горло 46-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду и давил семь минут, пока Флойд пытался сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.
Ролик задержания, снятый очевидцами, вызвал в США волну протестов. За несколько дней они перешли в поджоги, погромы и охватили большую часть штатов. В 40 городах ввели комендантский час. К 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек.
Вечером 2 июня протестующие собрались у Белого дома. Служба безопасности приняла решение укрыть президента США Дональда Трампа и его семью в подземном бункере.
Акции против полицейской жестокости начались также во Франции и Великобритании. В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации.
Полицейскому Дереку Шовину, убившему Флойда, предъявили обвинения в убийстве второй степени. Сайт KP.ru сообщал, что ему грозит до 40 лет заключения в тюрьме.
Протесты в Нью-Йорке.Протесты в США продолжаются. Но американцы так активно борются за справедливость и права чернокожих, что всё это больше напоминает беспорядки и бунт
ИСТОЧНИК KP.RU