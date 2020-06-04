2020-06-04T17:13:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал основной критерий возвращения к нормальной жизни после коронавируса

Иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда" рассказа, когда россияне смогут вернуться к привычному образу жизни
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через сколько россияне смогут вернуться к нормальной жизниВрач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через сколько россияне смогут вернуться к нормальной жизниФото: REUTERS
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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через сколько россияне смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, это произойдет не раньше октября, когда уровень иммунитета к коронавирусу составит 50%. Только тогда можно будет говорить о возвращении к привычному образу жизни.

- За два месяца пандемии примерно 15% москвичей приобрели иммунитет к COVID-19. Нам нужно иметь 50% и выше. Это еще 6,5-7 месяцев. То есть все закончится в октябре, - заявил Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Он пояснил, что, когда 50% населения будет иметь иммунитет, коэффициент распространения вируса будет ниже единицы. То есть при встрече с двумя людьми носитель сможет заразить только одного из них.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что переход к нормальной жизни может затянуться до февраля 2021 года, и все это время будет действовать масочный режим. По мнению вирусологов, такой длительный период может быть связан со вспышкой гриппа, которая обычно наступает осенью - зимой и может "наложиться" на коронавирус.

- Если придет грипп, а мы будем в масочках, то нам грипп особо не будет страшен, и он не будет так распространяться, как в прежние годы. Плюс к гриппу у нас есть вакцины. Я думаю, что в этом году люди подумают и все-таки решат прививаться массово, - добавил Болибок

ИСТОЧНИК KP.RU

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