Журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:40:47+03:00

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15 июня журнал Time выйдет с особенной обложкой, она будет посвящена смерти Джорджа Флойда и других афроамериканцев, погибших от рук полицейских.

На обложку поместят картину известного американского художника Тайтуса Кафара. На полотне изображена мать афроамериканка, держащая в руках ребенка. Однако зрителю виден лишь силуэт малыша. Художник решил вырезать изображение ребенка, чтобы показать невосполнимую потерю матери.

- В ее выражении я вижу матерей, которых не замечают, и они становятся беспомощными в этой ярости против их детей...Пока я безучастно прохожу через очередной круг насилия против темнокожих людей, я рисую темнокожую мать...с закрытыми глазами, нахмуренными бровями, которая держит контур своей потери, - рассказал о свой работе сам Кафар.

time Обложка TIME

Картина непосредственно связана и с обстоятельствами смерти Флойда. Time пишет о том, что Джордж в течение 8 минут 46 секунд звал свою скончавшуюся мать, пока его прижимал к земле офицер полиции.

Кроме того, на обложке журнала впервые появятся имена людей. По краям на красном фоне написаны имена 35 мужчин и женщин, которые скончались в результате действий полиции.

Напомним, уже вторую неделю в США бушуют стихийные протесты. Люди вышли на улицы после известия о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

Офицеру Дереку Шовину, убившему Флойда, предъявили обвинения в убийстве, ему грозит до 40 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU